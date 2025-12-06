Asya ekonomisinde ayrışma büyüyor: Japonya ısınırken Çin soğuyor

Asya ekonomilerinde son dönemde belirgin bir ayrışma dikkat çekiyor. Japonya cephesinden gelen güçlü enflasyon sinyalleri ile Çin’de derinleşen talep zayıflığı, bölge dinamiklerinin iki farklı hatta ilerlediğini ortaya koyuyor. Yenin dolar karşısındaki hareketliliği ve Japon tahvil getirilerindeki sert yükseliş küresel piyasaların odağına yerleşirken, Çin ekonomisinde zayıf tüketim eğilimi ve gayrimenkul sektöründeki baskılar risk algısını artırıyor.

Japonya’da yükselen fiyat baskıları para politikasını zorluyor

Japonya’da açıklanan son makroekonomik veriler, ülkedeki enflasyonun hala güçlü bir direnç gösterdiğine işaret ediyor. ÜFE’nin ekimde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,7 artması, Tokyo TÜFE’nin yüzde 2,7’ye ulaşması ve çekirdek enflasyonun yüzde 2,8’e çıkması fiyat baskılarının beklentilerin üzerinde seyrettiğini ortaya koydu.

İşsizlik oranının yüzde 2,6’ya yükselmesi ve perakende satışların yüzde 1,7 artması iç talepteki hareketliliğin sürdüğünü gösterirken, sanayi üretimindeki yüzde 1,4’lük artış ekonomik aktivitenin toparlanmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak bu tablo, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artışına yönelebileceği beklentilerini de güçlendiriyor.

Tahvil piyasalarında bunun etkisi hızlı oldu. 2 yıllık getiriler 2008’den bu yana ilk kez yüzde 1’in üzerine yükselirken, 10 yıllık faizler yüzde 1,93’e çıkarak 2007 seviyelerine geri döndü. 20 ve 30 yıllık tahvillerde ise tarihsel zirveler kaydedildi.

Çin’de iç talep zayıflıyor, deflasyonist baskılar artıyor

Çin’de ekonomik tablo Japonya’nın aksine soğumaya işaret ediyor. Kasım ayı hizmet PMI verisi 52,1 ile beklentilere paralel gelse de son beş ayın en düşük artış hızının kaydedilmesi, tüketici talebinin güç kaybettiğini gösterdi. İmalat PMI’ın yeniden 50 eşik değerinin altına gerilemesi, zayıf iç talep baskısının sürdüğünün altını çizdi.

Sanayi şirketlerinin karlarının ekimde yıllık yüzde 5,5 düşmesi ekonomideki momentum kaybının devam ettiğini ortaya koyarken, gayrimenkul sektöründeki riskler yeni bir endişe dalgası yarattı. China Vanke’nin 2 milyar yuanlık tahvil geri ödemesini ertelemek için onay istemesi, sektördeki kırılganlığın derinleşebileceğine işaret ediyor. Gayrimenkulün Çin ekonomisindeki payı düşünüldüğünde, bu gelişmenin büyümeyi baskılaması bekleniyor.

Bölgesel görünümde kırılgan denge

Asya’da Japonya’nın enflasyon riskiyle, Çin’in ise deflasyon ve talep zayıflığıyla karşı karşıya kalması, bölgesel ekonomik görünümde kırılgan bir denge oluşturuyor. Japonya’da faizlerin ne kadar yükselebileceği belirsizliğini korurken, Çin’de toparlanmanın hız kazanmasına yönelik beklentiler hala netleşmiş değil.