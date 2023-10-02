Asya endekslerinde karışık seyir

Japonya borsası, ihracat ağırlıklı şirketlerden oluşan Nikkei endeksinin yenin yaklaşık bir yılın dip seviyesine gerilemesi ve ABD'de siyasetçilerin hükümete ek ödenek üzerinde anlaşmasının desteğiyle yükseldi.

Asya Pasifik bölgesindeki diğer borsaların çoğunda ise karışık işlemler görüldü, Avustralya petrol sektörü hisseleri geçen hafta ham petrol fiyatlarında görülen gerilemeden olumsuz etkilendi. İşlem hacimleri Çin'de devam eden resmi tatil ve Hong Kong borsasının bugün tatile girmesi sonucu düşük kaldı.

Çin'de piyasaları hafta boyunca resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.02 artıda yatay seyrederken Nikkei endeksi Cuma günü bir ayı aşkın sürenin dip seviyesinden kapanmasının ardından bugün %1.6 yükseldi. Ardından kazanımlarını azaltarak %0.5 artıda seyretti. ABD Senatosu'nda dün son anda onaylanan geçici bütçe ile hükümet 17 Kasım'a kadar faaliyetlerini sürdürebilecek ve Cuma günü açıklanması beklenen aylık tarım dışı istihdam verileri zamanında yayımlanabilecek.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy, partisinin bir talebinden sonra Demokrat vekiller tasarıya yoğun destek verdi. Geçici finansman yasa taslağı 91 aleyhte oya karşı 335 oyla onaylandı. Senato'dan da 9'a karşı 88 oy ile geçen yasa tasarısı ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Ancak TD securities stratejistleri tarafından müşterilere gönderilen bir notta "Hükümetin faaliyetlerini durdurmasına yönelik riskler ortadan kaldırılmadı, yalnızca ertelendi" denildi.