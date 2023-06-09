Asya hisseleri altı ayın zirvesinde

Asya-Pasifik hisse senetleri, Fe'in gelecek hafta faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin güçlenmesiyle Wall Street'te bir gecede yaşanan ralliden esinlenerek şubat ortasından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Japonya ve Avustralya tahvil getirileri ABD Hazine tahvillerindeki düşüşü takip ederken dolar Asya seansının başlarında savunmada kaldı.

MSCI'nın Asya-Pasifik hisselerinden oluşan en geniş endeksi %0,6 değer kazandı ve bir noktada 16 Şubat'tan bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.

Nikkei yükselişe liderlik etti

Bunun büyük bir kısmı, bir önceki seansta 33 yılın en yüksek seviyesinden düşüşünün ardından güçlü bir şekilde toparlanan Japonya Nikkei'deki %1,66'lık artıştan kaynaklandı.

Hong Kong'un Hang Seng'i % 0,21 değer kazanırken, Çin anakarasının en değerli hiseleri % 0,1 yükseldi.

Fed yine faiz tetiğine basacak mı?

Yatırımcılar şu anda ABD Merkez Bankası Fed'in 14 Haziran'da faizleri çeyrek puan artırmasına 4'te 1 ihtimal verirken, duraklamaya %75 ihtimal veriyor. Ancak piyasa, 26 Temmuz'daki karara kadar faiz artırımının büyük ölçüde kesinleşeceğini düşünüyor ve bu ihtimali yaklaşık %80 olarak belirliyor.

Faiz artışında duraklamaya yönelik beklentiler , yeni işsizlik başvurusunda bulunan Amerikalıların sayısının son 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıktığını gösteren verilerle desteklendi.

Doları altı büyük rakipten oluşan bir sepete karşı ölçen ABD dolar endeksi, Perşembe günü ulaştığı 103,29 ile iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine yakın kalarak 103,34'te çok az değişiklik gösterdi.

Nükleer anlaşma raporu petrolü düşürdü

Ham petrol, ABD ve İran'ın nükleer anlaşmaya yakın olduğuna dair bir raporun ardından, her iki taraftan gelen yalanlamalara rağmen, düşüşünü sürdürdü.

İran'ın günlük 1 milyon varillik ek üretimini de içerdiği bildirilen anlaşmaya yönelik iyimserlik, Perşembe günü Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolünün varilini 3,50 dolar düşürerek 69 doların hemen altına çekmişti.

WTI vadeli kontratları son olarak Perşembe günkü kapanıştan 47 sent daha zayıf bir şekilde 70,83 dolardan işlem gördü. Brent ham petrol vadeli işlemleri 47 sent düşüşle 75,49 dolar sevilerinde.