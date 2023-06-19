Asya hisseleri fren yaptı  

Asya hisseleri son beş ayın en iyi haftalık yükselişinin ardından pazartesi gününe temkinli başlarken, yatırımcılar Çin'in faiz kararını ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını izleyecekleri yol hakkında ipucu aradı.

Hem S&P 500 vadeli işlemleri hem de Nasdaq vadeli işlemleri, Wall Street'in yükselişinin cuma günü dirençle karşılaşmasının ardından çoğunlukla yatay seyretti. Nakit ABD Hazine tahvilleri resmi tatili nedeniyle işlem görmezken, vadeli işlemler büyük ölçüde sabit kaldı.

Yen 7 ayın dibinde

Asya'da, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) ultra kolay politika ayarını değiştirmemesi ve yenin ABD doları karşısında son 7 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle Japonya Nikkei % 0,4 değer kaybederek cuma günü on yılın zirvesine ulaştı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarından oluşan MSCI endeksi, cuma günü son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %0,6 düştü ve haftayı ocak ayından bu yana en iyi seviye olan % 3 artışla tamamladı.

Çin’den faiz indirimi bekleniyor

Çin'in mavi fişli hisseleri % 0,5 düşerken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi HSI % 0,6 geriledi.

Çin'de kabinenin cuma günü ekonomik büyümeyi teşvik edecek önlemleri görüşmek üzere bir araya gelmesinin ardından daha güçlü teşvik umutları artıyor. Ancak bunların duraksayan ekonomiyi canlandırmak için yeterli olup olmayacağına dair endişeler devam ediyor.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) geçen hafta orta vadeli politika kredilerinde yaptığı benzer bir indirimin ardından salı günü gösterge kredi faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.

Morgan Stanley, üst düzey şehirlerde emlak alım kısıtlamalarının gevşetilmesi, daha fazla altyapı desteği ve hedeflenen tüketim sübvansiyonlarını içeren yakın bir teşvik paketi bekliyor.

Geçtiğimiz hafta birçok büyük banka, hayal kırıklığı yaratan son verilerin ardından Çin için büyüme tahminlerini düşürdü.

Blinken Şi ile görüşecek mi?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken pazartesi günü Çin'e yaptığı tarihi ziyareti tamamlayacak ve Yatırımcılar Blinken'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşüp görüşmeyeceğini merakla bekliyor. Olası görüşme dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında normalde sıkıntılı olan ilişkilerde olumlu bir işaret olarak okunacak.

Powell sahne alıyor

Küresel piyasaların ABD Merkez Bankası Fed'in haziran ayında faiz artırımına gitmeme kararını alkışladığı bir haftanın ardından yatırımcılar, Powell'ın çarşamba ve perşembe günü Kongre'de yapacağı konuşmalarla birlikte bu hafta Fed'in yapacağı konuşmalara odaklanmış durumda.

Bazı yetkililer şimdiden şahin tonda konuşmaya başladı ve nokta grafiğinin iki faiz artırımına daha işaret etmesiyle piyasalar Fed'in temmuz ayında faizleri çeyrek puan artırıp yılın geri kalanında sabit tutma olasılığını yüzde 70 olarak fiyatlıyor.