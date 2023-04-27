Asya Kalkınma Bankası: Büyüme enflasyonist baskı yaratacak

Çevrimiçi bir etkinlikte konuşan Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masatsugu Asakawa, Asya'nın gelişmekte olan ekonomilerinin güçlü büyüme kaydettiğini ancak ABD ve Avrupa'daki hızlı faiz artışlarının küresel finansal koşulların sıkılaşmasından kaynaklanan risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Çin'deki hızlı toparlanmayla birlikte gerçekleşmesi beklenen güçlü bir ekonomik büyümenin gıda fiyatları üzerinde ek enflasyonist baskı yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunan Masatsugu Asakawa, Avrupa ve ABD'ye nazaran Asya kıtasındaki görünümün güçlü bir ekonomik büyümeye işaret ettiğini söyledi.



Asakawa'nın özellikle Çin ekonomisi hakkında belirttiği olumlu görüş, Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilisi Fabio Natalucci'nin Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya verdiği bir röportajda Çin'in ekonomik büyümesine yönelik belirttiği görüşe paralel gerçekleşti.

Fabio Natalucci verdiği röportajda, Çin'in ekonomik büyümesinin hem Çin hem de küresel finansal istikrar için önemli olduğunu ifade etmiş ve Çin'in 2023 yılı için büyüme tahminini yüzde 5,3 olarak belirtmişti.



Çin hakkında JPMorgan ve CITI'nin büyüme tahminleri ise, IMF'nin belirttiği büyüme projeksiyonundan daha iyimser bir görünüm çiziyor. JPMorgan'ın, Çin için 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 6,4 olurken Citi ise Çin'in 2023 yılında yüzde 6,1 büyümesini bekliyor.