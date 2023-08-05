'Asya Kaplanı' 'Ejderha'ya karşı

Hindistan hükümeti cuma günü yaptığı açıklamada dizüstü bilgisayar, tablet ve kişisel bilgisayar ithalatı için lisans zorunluluğu getirilmesini üç ay erteleyeceğini duyurdu.

Böylelilkle Yeni Delhi yönetimi bir gün önce açıkladığı sürpriz kararı kısmen tersine çevirdi.

Himalaya çatışması ilişkileri bozdu

Hindistan söz konusu zorunluluğun Çin'e yönelik olduğunu söylemese de, yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık kişisel bilgisayar ve tablet ithalatının yarısından fazlası Çin yapımı.



Üstelik iki ülke arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler, Çin ve Hindistan askerlerinin tartışmalı Himalaya sınırında çatıştığı ve 24 kişinin öldüğü 2020 ortalarından bu yana kötüleşti.

Hedef ticari denge sağlamak

Reuters'ın haberine göre adlarının açıklanmasını istemeyen Hintli hükümet yetkilileri, lisanslama önleminin Çin ile olan ticari dengesizliği gidermeyi amaçladığını söyledi.

İşte 2020'den bu yana Hindistan'ın aldığı önlemlerden etkilenen diğer bazı Çin ticaret ve yatırım girişimleri:

BYD'nin yatırım planı

Çinli BYD, geçtiğimiz ay Hindistan'daki girişim ortağına, yatırım teklifinin Yeni Delhi'nin incelemesine maruz kalmasının ardından elektrikli otomobil üretmek için 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım planını rafa kaldıracağını söyledi.

Great Wall Motor yatırımı

Çinli Great Wall Motor, geçen yıl Hindistan'a 1 milyar dolar yatırım yapma planını ertelerken yasal onayı alamayınca buradaki operasyonlarında çalışanların tümünü işten çıkardı.

Xiaomi varlığının dondurulması

Hindistan'ın federal mali suçlar kurumu, geçen yıldan bu yana Xiaomi'nin 670 milyon dolarlık banka varlığını dondurarak akıllı telefon üreticisi için önemli bir sorun oluşturdu. Hindistan Xiaomi'nin yabancı kuruluşlara telif hakkı adı altında yasadışı havaleler yaptığını iddia ederken çinli şirket suç işlediği iddialarını reddediyor.

Mobil uygulama yasağı

Veri ve gizlilik sorunlarını gerekçe gösteren Hindistan, Çinli Tencent tarafından desteklenen Güney Koreli Krafton "battle-royale" formatındaki oyunu gibi popüler olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 300 Çin mobil uygulamasını yasakladı.

Yeni yatırım inceleme kuralları

2020 yılında Hindistan, Çinli firmaların devralma ve yatırımlarını engellemeye yönelik bir hamle olarak görülen bir adımla, komşu ülkelerde yerleşik şirketlerin yatırımlarına yönelik incelemelerini arttırdı. Hint yönetimi bu bağlamda ekstra bir inceleme ve güvenlik izni katmanı ekledi.

Bu durum, son 3 yılda milyarlarca dolarlık yatırım teklifinin onay sürecinde takılıp kalmasına yol açtı.