Asya para birimleri ocak ayında güçlü kazançlara yöneliyor

Avustralya doları, Rezerv Bankası’nın gelecek hafta faiz oranlarını artıracağına dair artan inanç ortamında Ocak ayında en iyi performans gösteren Asya para birimleri arasında yer aldı. Bu arada, Japon yeni de hükümet müdahalesi spekülasyonları üzerine keskin bir şekilde değer kazandı.

ABD doları ise, Başkan Donald Trump’ın politikaları üzerindeki artan belirsizlik ve Washington ile diğer dünya güçleri arasında yükselen jeopolitik gerilimler nedeniyle yatırımcıların dolardan uzaklaşması sonucu ay içinde keskin düşüşler yaşadı.

Avustralya doları öne çıktı

Avustralya doları, Ocak ayında en iyi performans gösteren Asya para birimi oldu. AUD/USD paritesi bu ay yaklaşık %5 yükseldi. Parite Cuma günü yaklaşık %0,6 düştü ancak yaklaşık iki yıllık zirvesine yakın kalmayı sürdürdü.

Investing'in haberine göre para birimi, özellikle dördüncü çeyrek tüketici enflasyon verilerinin keskin bir artış göstermesiyle, RBA’nın gelecek hafta toplanacağı toplantıda faiz oranlarını artıracağına dair artan inanç sayesinde değer kazandı.

Merkez bankasının, 2025 yılı sonlarında enflasyondaki artışı kontrol altına almak için Salı günü sona erecek iki günlük toplantının sonunda faiz oranlarını en az 25 baz puan artırması bekleniyor.

Avustralya ekonomisindeki dayanıklılık işaretleri de RBA’ya faiz artırma konusunda biraz hareket alanı sağlıyor. Bununla birlikte, analistler bankanın yıl içinde tekrar faiz artırıp artırmayacağı konusunda fikir ayrılığı yaşıyor.

Dolar endeksi ve dolar endeksi vadeli işlemleri %0,2 ile %0,5 arasında yükseldi ve bu hafta yaklaşık dört yıllık düşük seviyelerden toparlandı.

Ancak dolar, ABD politikasındaki belirsizlik ve gelişmiş dünyada kötüleşen mali sağlık endişeleri nedeniyle Ocak ayında %1,8 kayıp yaşadı. Bu, Ağustos 2025’ten bu yana en kötü ayı oldu.

Dolar satışları bölgeyi destekledi

Yatırımcılar, tamamen altına ve fiziksel varlıklara yönelirken, bölgesel para birimleri de küresel çapta dolar satışlarından faydalandı.

Çin yuanı bu ticaretin faydalananları arasındaydı ve USD/CNY paritesi neredeyse üç yılın en güçlü seviyesine ulaştı. PBOC’den gelen bir dizi güçlü orta nokta sabitlemesi de yuana destek oldu.

Japon yeni de dolar zayıflığından faydalandı ve USD/JPY paritesi Ocak ayında %1,8 düştü. Yen, özellikle Başbakan Sanae Takaichi’nin yene karşı aşırı bahislere karşı uyarıda bulunmasının ardından, Tokyo’nun döviz piyasası müdahalesi üzerine artan spekülasyonlar sayesinde 1,5 yıllık düşük seviyelerden keskin bir şekilde toparlandı.

Yine de, USDJPY paritesi Cuma günü %0,5 yükseldi. Bu yükseliş, Tokyo’daki tüketici enflasyonunun Ocak ayında neredeyse dört yılın en zayıf seviyesine düştüğünü gösteren verilerin ardından gerçekleşti. Bu veri genellikle ülke genelindeki enflasyon için bir gösterge olarak kabul edilir ve enflasyonda sürekli bir düşüşe işaret ederek Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımı planlarını karmaşık hale getirebilir.

Hint rupisi bu ay diğer para birimlerinin gerisinde kaldı ve USD/INR paritesi Ocak ayında %2’den fazla artış göstermeye hazırlanıyor. Para birimi, yatırımcıların soğuyan Hindistan ekonomisi ve ABD-Hindistan ticaret anlaşmasında kaydedilen az ilerleme konusunda endişelenmesi nedeniyle dolara karşı bir dizi rekor düşük seviye kaydetti.

Hindistan ile Avrupa Birliği arasındaki büyük ticaret anlaşması da rupinin düşüşünü durdurmaya yetmedi.

Diğer Asya para birimleri arasında, Güney Kore wonu’nun USD/KRW paritesi Cuma günü %0,2 yükseldi ve bu ay %0,4 düşmeye hazırlanıyor. Singapur dolarının USD/SGD paritesi %0,2 yükseldi ve Ocak ayında %1,5 düşmeye hazırlanıyor.