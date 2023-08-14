Asya piyasaları haftaya satıcılı başladı

Asya borsaları, Çin'de açıklanacak olan ve ekonominin destekleyici önlemlere duyduğu ihtiyacı gözler önüne sereceği tahmin edilen sanayi üretimi ve perakende satış verileri öncesinde geriledi.

Son haftalarda Çin'den gelen ekonomik veriler destekleyici politikalara ihtiyaç duyulduğuna işaret ediyor olsa da hükümet şu ana kadar yeni önlemler açıklamadı.

ABD Hazine tahvil getirileri ise yükselerek dolara destek verdi ve yen karşısında 2023'ün zirvesini görmesini sağladı. Rus savaş gemisinin dün Karadeniz'de bulunan bir yük gemisine uyarı ateşi açması ise jeopolitik riskleri artırdı.

Geçen hafta %3.4 gerileyen Çin'deki büyük hisseleri izleyen CSI300 endeksi %1.28 düştü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.71 geriledi.