Asya piyasaları karışık seyir izledi

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.68 gerilerken Japonya'nın Nikkei Endeksi % 0.84 artış kaydetti.

ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvillerine zayıf talep görülmesi ve geçen ay ülkenin bütçe açığının beklentilerin üzerinde artması tahvilleri baskıladı. Tahvillerin yükselen getirileri de doların özellikle yen karşısında yükselmesini sağladı.

Yen, Japonya'daki tahvillere yönelik kontoller nedeniyle baskılanıyor. Yen erken işlemlerde dolar karşısında 144.89 seviyesinde işlem görse de Japonya'daki resmi tatil nedeniyle işlem hacmi düşük kaldı. Japonya borsası Asya işlemlerinde kapalı kalırken, devlet tahvillerinde de işlem görülmedi.

ABD'de manşet enflasyon Temmuz'da bir önceki ay ile aynı seviyede kalarak %0.2 oldu. Çekirdek enflasyonun yavaşladığını ve yalnızca kiraların yüksek seyrine devam ettiğini gösteren veriler olumlu karşılandı.

Enflasyon verisinin ardından önce ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin fiyatları yükselse de New York kapanışında 10 yıllık tahvillerinin getirileri 7 baz puan artışla %4.11 seviyesini gördü.

ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 2 baz puan yükselerek %4.28'e yükseldi.

Dolar endeksi düştü

Dolar yatay seyrederken işlemciler ABD'de tüketici fiyatlarında Temmuz'da ılımlı artış gösteren verilerin ardından Fed'in faiz artırımı döngüsünün bitebileceğini düşünse de bir üst düzey Fed yetkilisi bu kadar erken beklentiye girmeme uyarısında bulundu.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin Fed'in faizler hakkında yeterli adım attığını öne sürmek için erken olduğunu söyleyerek sıkılaştırma yanlısı açıklamada bulunması yatırımcı iştahını baskıladı.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.06 düşüşle 102.58 seviyesine geriledi. Dolar yen karşısında %0.03 düşüşle 144.68 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar %0.07 artışla 1.0987 seviyesine yükseldi.