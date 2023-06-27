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Asya piyasaları karışık seyrediyor

ABD'deki üç ana endeksin teknoloji hisselerindeki satışlarla ekside kapatmasının ardından Asya piyasaları karışık seyir izliyor.

Haber Merkezi
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Asya-pasifik piyasaları, Wall Street'in Goldman Sachs'ın elektrikli otomobil üreticisinin notunu düşürmesinin ardından Tesla'nın %6 değer kaybetmesiyle sonuçlanan teknoloji satışlarının ardından salı günü karışık bir seyir izliyor.

Nvidia, Alphabet ve Meta Platforms gibi diğer büyük teknoloji şirketlerinin her biri de %3'ten fazla değer kaybetti.

Avustralya'da S&P/ASX 200 Avustralya Merkez Bankası'nın ağustos ayındaki faiz hamleleri için ipucu verecek olan yarınki Mayıs ayı enflasyon rakamları öncesinde %0,66 artışla açıldı.

Japonya'da gösterge Nikkei 225 %0,78 düşerek üst üste üç günlük düşüşün ardından kayıplarını genişletti.

Güney Kore'nin Kospi ve Kosdaq endeksleri de düşüş yaşadı ve sırasıyla %0,1 ve %0,75 değer kaybetti.

Wall Street kırmızıda kapandı

Hong Kong'un Hang Seng endeksi beş günlük kayıp serisinden toparlandı; %1,58 artıda açıldı. Çin anakara piyasaları da pozitif seyrederken, Şanghay Bileşik Endeksi %0,19 ve Shenzhen Bileşik Endeksi %0,49 artış gösterdi.

ABD'de dün gece boyunca üç ana endeks de düştü. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik endeksi kayıplara öncülük ederek %1,16 değer kaybetti, S&P 500 %0,45 düştü ve Dow Jones marjinal bir düşüş gösterdi.