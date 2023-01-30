Asya piyasaları kritik haftaya haraketli başladı

Asya borsaları ekside seyrederken, üç büyük merkez bankasının faiz kararları ile ABD tarım dışı istihdam verisini bekleyen yatırımcıların temkinli oldukları görüldü.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.25 gerilerken, Japonya'nın Nikkei endeksi %0.07 düşüş kaydetti.

Avrupa ve ABD'de faizlerin yükselmeye devam edeceğini düşünen yatırımcılar, artırımların daha ne kadar devam edeceğinin ipuçları için Cuma günü yayımlanacak olan ABD tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik ücretler verilerini izleyecekler.

Yatırımcılar ayrıca ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının enflasyon ile mücadele konusunda vereceği ipuçlarını takip edecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günü 25 baz puan, İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) Perşembe günü 50'şer baz puan faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor. Merkez bankalarının tahminler dışında bir karar alması piyasalarda şok etkisi yaratabilir.

Başlıca teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolar da hisse senedi piyasasının yükselişinin devam edeceğinden yana pozisyon alan yatırımcıları test edecek. Nasdaq endeksi önümüzdeki günlerde ay başından bu yana sergilediği performansı tutturursa 2001'den bu yana görülen en iyi Ocak performansını gösterecek.

Wall Street'te son zamanlarda görülen yükseliş konusunda ise Apple, Amazon, Alphabet ve Meta'nın açıklayacağı bilançoların belirleyici olacağı düşünülüyor.

MSCI Asya endeksi, Çin'in sınırlarını yeniden açmasının ekonomik görünüme destek sağlamasıyla ayın başından bu yana %11 yükseldi ve şu anda dokuz ayın zirvesinde.

Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi %1.15 yükseldi. Beijing yeni ay yılı tatilinde ülke içinde seyahatlerin geçen yıla kıyasla %74 arttığını ancak hâlâ salgın hastalık öncesi dönemlerde görülen seviyelerin yarısına denk geldiğini açıkladı.