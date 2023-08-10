Asya piyasaları temkinli seyirde

Asya borsaları Çin'in deflasyona girmesinin etkisi ile gerilerken, yatırımcılar ise bugün açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin izleyeceği yolu etkileyebilecek ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.50 gerilerken, Japonya'nın Nikkei endeksi %0.55 artış kaydetti.

ABD'nin dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'de hassas teknoloji alanlarına yönelik yatırımları yasaklama kararı alması da yatırımcı iştahını baskıladı.

Çin'de dün açıklanan verilerin Temmuz'da tüketici fiyatlarında deflasyona girildiğini, üretici fiyatlarında da düşüşün devam ettiğini göstermesi ülkede pandemi sonrası yavaşlayan ekonomik toparlanmaya dair endişeleri kuvvetlendirdi.

Çin, Japonya'nın son eksi yönde tüketici fiyatı verisi açıkladığı Ağustos 2021'den bu yana tüketici fiyatlarında yıllık bazda düşüş açıklayan ilk G20 ülkesi oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'de bilgisayar çipleri gibi hassas teknoloji alanlarında bazı ADB yatırımlarını yasaklayan ve diğer teknoloji sektörlerinde de yatırımların hükümete bildirilmesini gerektiren bir kararname imzaladı.

ABD Enflasyonu yatırımcının radarında

Yatırımcılar, bugün TSİ 1530'da açıklanacak olan enflasyon verisi öncesinde büyük hamleler yapmaktan kaçındılar.

Piyasalar, enflasyonun ılımlı hâle gelmesi ve resesyona girilmeden yavaşlama ihtimalinin kuvvetlenmesi nedeniyle Fed'in bu yıl için %50 olasılıkla faiz artırımlarını bitirdiğini fiyatlıyorlar.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Asya işlemlerinde 1.1 baz puan artışla %4.019'e yükselirken, 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %4.186 seviyesini gördü.