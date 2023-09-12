Asya piyasalarına 'Çin dopingi'

Asya borsaları yükselirken Çin ve Japonya merkez bankalarının açıklamalarının doların yükselişini durdurmasıyla yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını etkileyebilecek olan ABD tüketici enflasyonu enflasyon verisi öncesinde soluklandı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi açılışta sınırlı yukarı yönlü hareket ettikten sonra kazanımlarını azaltırken Japonya'nın Nikkei endeksi %0.76 artış kaydetti.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamalarının ardından dün yen, dolar karşısında iki ayın en iyi günlük performansını kaydetti. Ueda, yetkililerin kısa vadeli faiz oranlarının yükselip yükselmemesi gerektiği kararını verebilmek için yeterli ekonomik veriyi yıl sonuna kadar elde edeceğini söyledi. Yuan yetkililerin kurdaki tek yönlü hareketleri düzeltmek için harekete geçeceklerini söylemeleri ve Reuters'da yer alan habere göre merkez bankasının dolar alım kısıtlamalarını katılaştırmasının ardından altı ayın en iyi günlük performansını gösterdi. Ancak tüm kazanımlara rağmen yuan dolar karşısında 7.3016, yen ise 146.68 olmak üzere iki para birimi de bir yılın dip seviyesine yakın seyretti.

Japonya'nın devlet tahvilleri baskı altında kalmaya devam etti. 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi 1 baz puan artarak %0.71 ile yeni zirveyi gördü. Çin'de yatırımcılar, ülkenin en büyük inşaat şirketi olan Country Garden'ın bazı yuan cinsi tahvil geri ödeme süresini üç yıl uzatmak için alacaklı kuruluşlardan izin almasıyla rahatladı.

ABD'de faizlerin seyrine bakıldığında ise yatırımcılar yarın açıklanacak ABD verinin tüketici enflasyonu bekliyorlar. Çekirdek tüketici fiyatlarındaki artışın Ağustos'ta yıllık bazda %4.3'e gerilemesi, manşet enflasyonun ise %3.6'ya yükselmesi bekleniyor. Vadeli işlem piyasaları, Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gitme olasılığını %45 olarak fiyatlıyorlar. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %4.2940 seviyesinde yatay seyretti.