Asya piyasalarında alıcılı seyir
Asya pay piyasaları, yumuşak işgücü verilerinin iyimserliği artırmasıyla ABD'deki yükselişi takip etti.
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Haftanın üçüncü işlem gününde Asya hisse senetleri, zayıf işgücü piyasası verilerinin ardından ABD'nin faiz oranlarını daha da artırma potansiyeline ilişkin korkuların azalmasıyla yukarı yönlü hareket etti.
Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1, Çin'in CSI 300 endeksi yüzde 0,3, Japonya'nın Topix endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,8 yükseldi.