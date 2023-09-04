Asya piyasalarında endeksler yeşilde

Asya borsaları, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının sonuna geldiği değerlendirmesinde bulunması ve Çin'in açıkladığı ekonomiyi destekleyici önlemlerin büyümedeki yavaşlamayı durduracağı beklentileriyle yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.11 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi %0.50 artış kaydetti. ABD'de resmi tatil nedeniyle işlem hacimleri düşük kaldı.

Bu hafta ABD'de hizmetler PMI, Çin'de dış ticaret ve enflasyon verileri açıklanacak. Beijing'in ise konut alımlarına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi de dahil olmak üzere yeni destekleyici önlemlerin açıklanması bekleniyor. Zor durumda olan Çinli inşaat şirketi Country Garden'ın ödeme takvimini uzatmak için alacaklılarından onay almasının ardından piyasalarda rahatlama görüldü.

ABD'de Cuma günü açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam Ağustos'ta 187,000 ile beklentilerin üzerinde arttı. Veri Fed'in faiz artırımlarını sonlandıracağı beklentilerini kuvvetlendirerek hisse piyasalarının yükselmesini sağladı.

Vadeli işlemler Fed'in politika faizini bu ay sabit bırakma olasılığını %93, sıkılaştırma döngüsünün tamamen sonuna gelindiği olasılığını ise %67 olarak fiyatlıyor. Tahvil fiyatları, istihdam verisinin ardından önce yükseldi ancak kısa süre sonra satışlar görüldü ve tahvil getirileri Cuma gününü yükselişle tamamladı.

Fed'in 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek para politikası toplantısı öncesinde bu hafta konuşmaları beklenen en az yedi Fed yetkilisinin açıklamaları izlenecek.

Kanada ve Avustralya merkez bankaları ise bu hafta para politikası toplantısı düzenleyecekler. İki merkez bankasının da politika faizini sabit tutması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, günün ilerleyen saatlerinde konuşma yapacak. Yatırımcılar, beklentilerin altında açıklanan verilerin ardından ECB'nin bu ayki toplantısında faiz artırımına gidebileceğini düşünüyor.