Asya piyasalarında endeksler yeşilde

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşeme yanlısı açıklamalarının desteğiyle Wall Street'e paralel olarak yükselirken tahvil de yükseldi.

Küresel piyasalarda işlem gören petrol fiyatları, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin artma olasılığıyla altı aydaki en büyük priminin ardından duruldu.

Petrol denge arayışında

Petrol artan siyasi endişeler eşliğinde 87.10 direncine kadar yükseldi. Bu seviyede karşılaşılan dirençle de geri çekiliyor. Uzmanlara göre geri çekilmenin devamında 84.86 ve 82.93 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü işlemlerde ve 87.10 seviyesi üzeri fiyatlamalarda ise 89.02 ve 90.95 direnç oluşturabilir.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.86 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi %2.53 artış kaydetti. Üst düzey Fed yetkilileri dünkü açıklamalarında son günlerde Hazine tahvil getirilerinde görülen yükselişin Fed'i faizleri daha da yükseltmekten alıkoyabileceğini işaret ettiler. Açıklamaların ardından tahvil fiyatları yükseldi.

300 bin askere seferberlik çağrısı

Yatırımcılar, Filistinli Hamas örgütünün cumartesi günü yüzlerce kişinin ölümüne yol açan beklenmedik bir saldırıda bulunmasının ardından İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmaları yakından izlemeye devam ediyor.

İsrail ordusu saldırının ardından 300 bin askere seferbelik çağrısında bulundu ve Gazze Şeridi'ne tümüyle abluka uygulayacağını açıklayarak muhtemel bir kara harekatına yönelik beklentileri kuvvetlendirdi.

Çin'in en büyük özel gayrimenkul geliştirme şirketi olan Country Garden Holdings , ülke dışında ihraç ettiği tahvillerden kaynaklanan borçları, ertelenen ödeme tarihlerine rağmen geri ödeyemeyebileceği uyarısında bulundu. Country Garden'ın uyarısı, ülkenin zor durumdaki emlak sektörü üzerindeki baskıyı artırdı. ABD borsaları dün artıda kapanırken, enerji hisseleri artan petrol fiyatlarına paralel olarak yükseldi. S&P 500 enerji endeksi %3.5 yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi son günlerdeki keskin yükselişin ardından tahvil fiyatlarının resmi tatil sonrası yükselmesiyle Tokyo açılışında 13 baz puandan fazla düşerek %4.6 seviyesine geriledi.