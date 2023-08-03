Asya piyasalarında Fitch kararı baskısı sürüyor

Asya borsaları, Fitch'in ABD'nin kredi notunu düşürme kararının ardından devam eden satışlarla baskı altında kalırken yatırımcılar İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) bugün açıklayacağı faiz kararı ile Apple ve Amazon'un bilançolarını bekliyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.36 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi %1.35 düşüş kaydetti.

Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi %0.65 ile Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Japonya Merkez Bankası (BOJ) geçen hafta tahvil getirileri üzerindeki kontrolleri gevşetmişti. Bugün bilançolarını açıklamaları beklenen şirketlerden Apple'ın iPhone satışlarının yavaşlaması nedeniyle üçüncü çeyrek gelirlerinde 2016'dan bu yana görülen en büyük düşüş bekleniyor.

Amazon'un ise reklam ve e-ticaret işlerinde görülen toparlanma sayesinde ikinci çeyrek gelirinin %8'den fazla artacağı bekleniyor.

Piyasalarda tahvil baskısı

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Asya işlemlerinde, dün %4.1260 ile gördüğü dokuz ayın zirvesinin hemen altında, %4.0856 seviyesinde seyretti.

ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 2 baz puan artarak %4.1847 ile Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

BOE'nin günün ilerleyen saatlerinde politika faizini yükseltmesi bekleniyor. Çoğu ekonomist, merkez bankasının faizleri 25 baz puan artırarak %5.25 ile 15 ayın zirvesine yükselteceğini bekliyor ancak Haziran ayında beklenmedik şekilde gerçekleştirilen 50 baz puanlık artışın tekrarlanabileceği de düşünülüyor.