Asya piyasalarında karışık seyir

Asya piyasaları, yatırımcıların Japonya'nın Haziran ayı tüketici fiyat endeksi rakamlarını sindirmesiyle geriledi. Japonya’da gıda maliyetlerini dışarıda bırakan çekirdek enflasyon oranı, Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda %3,3 olarak gerçekleşti.

Asya borsaları, Tesla ve Netflix'in açıkladıkları bilançoların ardından ABD teknoloji hisselerindeki düşüşü izleyerek gerilerken dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getiriler başlıca merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı hafta öncesinde kazanımlarını korudu.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.34 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi%0.30 düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında para politikasında sıkılaştırmayı durduracağı düşünülüyor.

Japonya Merkez Bankası'nın da (BOJ) gelecek hafta para politikasında değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Kredi derecelendirme kurumlarının Wanda Commercial'ın borç ödemesinde temerrüde düşebileceği uyarısında bulunmasının ardından Çin'de inşaat şirketlerinin durumu konusunda endişeler sürdü.

Wall Street'e bakılacak olursa, yılın başından bu yana %40 yükselen Nasdaq başlıca teknoloji şirketleri Tesla ve Netflix'in açıkladıkları zayıf bilançoların ardından dün %2 geriledi.

ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularında da beklenmedik şekilde düşüş görülmesi tarım dışı istihdam verilerinin güçlü olacağı yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi.

Yatırımcılar Fed'in Temmuz'da son bir faiz artırımına gitmesinin ardından sıkılaştırmayı bırakacağını düşünüyor ve Fed'in Kasım ayına kadar faizleri bir kez daha artırmasına sadece %33 olasılık veriyorlar. Gelecek yıl için beklenen faiz indirimlerinde ise tahminlerini hafif aşağı indiren piyasalar artık 100 baz puanın hemen altında faiz indirimi bekliyor.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün 11 baz puan yükselmesinin ardından bugün Asya işlemlerinde %3.8405 seviyesinde yatay seyretti. ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvillerinin dün 8 baz puan yükselmesinin ardından bugün %4.8259 seviyesinde seyretti.