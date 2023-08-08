Asya piyasalarında satıcılı seyir

Asya borsaları, Çin'de açıklanan zayıf ticaret verilerinin ardından gerilerken, yatırımcılar Çin ve ABD'de bu hafta açıklanacak ve küresel ekonominin sağlığı hakkında bilgi verecek enflasyon verilerini yakından izliyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.79 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi % 0.24 artış kaydetti.



ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirileri %4.0885 seviyesine yükseldi. Faiz beklentilerine duyarlı olan 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri ise %4.7682 seviyesine yükseldi.



Çin'de açıklanan ticaret verileri, ithalatın Temmuz'da %5 gerileme beklentilerini aşarak %12.4, ihracatın da ekonomistlerin %12.5 gerileme beklentilerini aşarak %14.5 düştüğünü gösterdi.



Yatırımcılar, Çin'de yarın ABD'de ise Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verilerini yakından izleyecekler. Verilerin dünyanın en büyük iki ekonomisindeki fiyat hareketleri arasındaki keskin farkı göz önüne sermesi bekleniyor.



Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan ekonomistler ABD'de enflasyonun Temmuz'da yıllık %3.3'e hafif yükseldiğini, çekirdek enflasyonun ise %4.8 seviyesinde değişim göstermediğini tahmin ediyorlar.



ANZ ekonomistleri ise Çin'de tüketici fiyatları endeksinin 0.4 gerilediğini tahmin ediyorlar.

Petrolde sınırlı hareket

Petrol fiyatları, Çin'de keskin gerileyen ithalat verilerinin talep endişelerine neden olmasına karşılık Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimi azaltma uygulamalarına dair endişelerle belirgin değişim göstermedi.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.02 yükselerek 85.36 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD hafif ham petrolü %0.09 yükselerek 82.01 dolar seviyesinde işlem gördü.