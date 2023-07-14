Asya piyasalarında yılın en iyi haftası

Asya hisse senetleri, ABD enflasyonundaki soğumanın Fed'in bu aydan sonra faiz artırımlarına ara verebileceği yönündeki spekülasyonları körüklemesiyle yükselerek bu yılın en iyi haftasına yöneldi.

Küresel piyasalarda dolar başlıca rakipleri karşısında son 15 ayın en düşük seviyesine gerilerken, ABD Hazine tahvillerinin getirileri son dört ayın en sert haftalık düşüşünü yaşadı.

Altın, dolardaki düşüşle birlikte son üç ayın en iyi haftasını geçirmeye hazırlanırken, ham petrol fiyatları yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Asya-Pasifik piyasaları, ABD'den gelen enflasyon verilerinin beklenenden daha düşük çıkmasının ardından yükseldi ve enflasyonun işgücü piyasasını zayıflatmadan düşebileceği yönündeki iyimserliği artırdı.

ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) Haziran ayında yıllık %0,1 ile beklentilerin altında artarken, değişken gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek ÜFE %0,1 ile yine beklentilerin altında kaldı.

Hisse piyasalarında yön yukarı

Avustralya'nın S&P/ASX 200 hükümetin merkez bankası başkan yardımcısı Michele Bullock'u görevdeki Philip Lowe'un yerine Avustralya Merkez Bankası'nın bir sonraki başkanı olarak atamasının ardından %0,85 yükseldi.

Japonya'da Nikkei 225 0,23 yükselirken, Topix Mayıs ayı sanayi üretimi açıklaması öncesinde %0,09 düştü. Güney Kore'nin Kospi endeksi %1,21 yükselerek bölgedeki kazançlara öncülük ederken, Kosdaq da yükselişe geçti.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi seansın ilk saatinde %0,57 değer kazanarak Perşembe günü görülen ralliyi sürdürdü. Çin anakarasında Şangay Bileşik endeksi %0,15 yükselirken, Shenzhen Bileşik endeksi %0,1 düştü.