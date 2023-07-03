Asya'da çarklar yavaşlıyor

Pazartesi günü yapılan iş dünyası anketlerine göre, Çin ve gelişmiş ülkelerdeki durgun talebin bölge ihracatçılarının görünümünü gölgelemesiyle Asya'daki fabrika faaliyetleri haziran ayında düşüş gösterdi.

Asya'nın kırılgan ekonomik toparlanması ivmesini korumakta zorlanırken, imalat faaliyeti Çin'de çok düşük oranda genişlerken, Japonya ve Güney Kore'de daraldı.

İş dünyası anketleri, Çin'in COVID kısıtlamalarının ardından beklenenden daha zayıf toparlanmasının, üreticilerin aynı zamanda agresif ABD ve Avrupa faiz oranı artışlarından kaynaklanan türbülansa hazırlandığı Asya'ya verdiği zararın altını çiziyor.

Ekonomik görünümde karamsar tablo

Reuters’a konuşan Dai-ichi Life Research Institute gelişmekte olan piyasalar baş ekonomisti Toru Nishihama, "Asya'daki fabrikalar için en kötüsü geride kalmış olabilir ancak Çin ekonomisinde güçlü bir toparlanma beklentisinin azalması nedeniyle faaliyetler ivme kaybetmektedir" dedi. Ve ekledi:

"Çin teşvik sağlama konusunda ayak sürüyor. ABD ekonomisi büyük olasılıkla faiz artışlarının acısını hissedecek. Tüm bu faktörler Asyalı üreticileri görünüm konusunda karamsarlığa itiyor."

Çin’de çarklar yavaşladı

Pazartesi günü yapılan özel ankete göre Çin'in Caixin/S&P Global imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mayıs ayındaki 50,9 seviyesinden haziran ayında 50,5'e gerileyerek büyümeyi daralmadan ayıran 50 puanlık endeks sınırının üzerinde kaldı.

Bu rakam, cuma günü açıklanan ve fabrika faaliyetlerindeki düşüşün devam ettiğini gösteren resmi anketle birlikte değerlendirildiğinde, dünyanın 2 numaralı ekonomisinin ikinci çeyrekte ivme kaybettiğine dair kanıtları arttırıyor.

Japonya Satın alma endeksi (PMI) anketine göre, denizaşırı müşterilerden alınan yeni siparişler haziran ayında son dört ayın en hızlı düşüşünü göstererek Çin'den gelen zayıf talebi yansıttı.

Güney Kore'nin PMI değeri mayıs ayındaki 48,4 seviyesinden haziran ayında 47,8'e gerileyerek Asya ve Avrupa'daki zayıf talep nedeniyle düşüşünü 12’inci aya taşıdı.

PMI anketleri Tayvan, Vietnam ve Malezya'da da fabrika faaliyetlerinin daraldığını gösteriyor.

Asya ekonomisi büyük ölçüde, ilk çeyrekte büyümenin toparlandığı ancak daha sonra beklentilerin altında kalan Çin ekonomisinin gücüne bağlı.

IMF: Asya ekonomisi %4,6 büyüyecek

Çin de dahil olmak üzere Asya ekonomisinin kaderi, agresif parasal sıkılaştırmanın ABD ve Avrupa büyümesi üzerinde de baskı yaratması beklenen dünyanın geri kalanı üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF) mayıs ayında yayınladığı tahminlerde, Asya ekonomisinin 2022'deki %3,8'lik genişlemesinin ardından bu yıl %4,6 büyümesini beklediğini belirtti.