Asya’da enflasyon kıskacı: Filipinler Merkez Bankası üst üste üçüncü kez faiz artırdı

Filipinler Merkez Bankası (BSP), yerel piyasaların kilitlendiği kritik para politikası toplantısında hedef ters repo oranını 25 baz puan artırma kararı aldı. Bu hamleyle birlikte ülkedeki gösterge politika faizi tam %5 seviyesine çıkarak son dönemin en yüksek seviyesini gördü. Merkez Bankası, yüksek enflasyon patikası ve yerel para birimi pesoda yaşanan kronik değer kayıpları nedeniyle üst üste üçüncü toplantısında da sıkılaşma eğilimini sürdürdü. Finansal otoriteler, döviz kurundaki zayıflığın iç piyasadaki fiyatlama davranışlarını daha fazla bozmasını engellemek adına bu çeyrek puanlık artışın kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Sonuç olarak BSP, gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışlarını önlemek ve makro dengeleri korumak adına faiz silahını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğinin net bir sinyalini verdi.

İthal enerji maliyetlerinin yurt içi fiyatlara doğrudan baskısı

Filipinler ekonomisini sarsan enflasyonist sarmalın en büyük tetikleyicilerinden biri olarak ithal enerji maliyetlerinde yaşanan küresel yükseliş trendi gösteriliyor. Dışa bağımlı enerji altyapısı nedeniyle petrol ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı son derece hassas olan ülke, ithalat faturasının kabarmasıyla doğrudan bir maliyet enflasyonu baskısıyla karşı karşıya kaldı. Artan enerji faturaları yurt içindeki nakliye, üretim ve lojistik maliyetlerini yukarı yönlü hareket ettirirken, bu durum nihai tüketici fiyatlarına da zincirleme zam baskısı olarak yansıyor. Merkez bankası kurmayları, ithal edilen bu fiyat şoklarının yerel piyasada kalıcı yapısal hasarlara yol açmaması adına para politikasındaki korumacı kalkanı kalınlaştırmayı hedefliyor. Para birimi pesonun rezerv para birimleri karşısında güç kaybetmesi de ithal edilen tüm hammaddelerin maliyetini otomatik olarak artırarak enflasyon kıskacını daha da daraltıyor. Ülkedeki perakende sektörü ve gıda üreticileri, artan girdi maliyetlerini doğrudan etiketlere yansıtmak zorunda kaldıkları için iç talepte de belirgin bir yavaşlama eğilimi gözleniyor. Öte yandan BSP'nin bu son hamlesinin ardından iç pazardaki harcama eğilimlerinin bir miktar daha hız keseceğini ve tasarruf eğiliminin öne çıkacağını öngörülüyor. Küresel piyasalardaki sıkı para politikası rüzgarları esmeye devam ettikçe, Filipinler gibi gelişmekte olan kırılgan ekonomilerin benzer savunma mekanizmalarını diri tutması bekleniyor. Yatırımcılar ise, para ikamesi ve sermaye kaçışı risklerine karşı BSP'nin eylül ve ekim aylarındaki makro verileri de yakından izleyeceğini tahmin ediyor. Ekonomi yönetimi, atılan bu adımların ardından yılın son çeyreğinde enflasyon oranını yeniden tek haneli seviyelere indirmeyi hedefliyor.