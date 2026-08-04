Asya'da rota değişti: Çin'in yerini alan Hindistan küresel fonların yeni gözdesi oldu

Morgan Stanley, Hindistan ekonomisinin son yıllarda devreye soktuğu stratejik hamleleri yakından izliyor. Bankaya göre; hayata geçirilen dijital altyapı yatırımları, doğrudan yabancı sermaye (DYS) çekmeye yönelik agresif teşvikler ve disiplinli mali politikalar, Hindistan piyasalarını olası dış şoklara ve küresel likidite daralmalarına karşı çok daha dirençli bir yapıya kavuşturdu. Kurumsal kârlılıklardaki istikrarlı tırmanış küresel fonların risk iştahını kabartırken, ülkenin sanayi ve teknoloji kollarındaki üretim kapasitesi borsa endekslerini yukarı taşıyan ana motor işlevini görüyor.

Çin'deki yavaşlama Asya’da kartları yeniden dağıtıyor

Rapordaki en dikkat çekici detaylardan biri, küresel fonların gelişmekte olan piyasalardaki (EM) varlık dağılımını kökten değiştirmesi oldu. Çin piyasalarında uzun süredir devam eden makroekonomik yavaşlama, emlak sektöründeki yapısal tıkanıklıklar ve jeopolitik belirsizlikler, küresel sermayeye yeni bir adres aratıyordu. Bu noktada en güçlü alternatif olarak parlayan Hindistan, uluslararası sıcak sermayenin yeni çekim merkezi haline geldi. Çok uluslu devlerin tedarik zincirini çeşitlendirme stratejisi kapsamında üretim tesislerini Hindistan'a kaydırma eğilimi hız kesmeden sürerken, bu akışın yerel borsa endeksleri Sensex ve Nifty'de orta vadede yeni tarihi rekorları tetiklemesi bekleniyor.

Genç demografi ve iç tüketim dış şokları absorbe ediyor

Finans devinin mercek altına aldığı bir diğer hayati parametre ise ülkenin sahip olduğu demografik avantaj ve hızla büyüyen orta sınıfın tüketim dinamikleri oldu. Küresel dış talepte yaşanabilecek dalgalanmalar, Hindistan ekonomisinde yüksek seyreden iç tüketim ve hanehalkı harcamaları sayesinde kolayca tolere ediliyor. Bu durum, borsada işlem gören şirketlerin bilanço esnekliğini artırıyor. Bankacılık, tüketim malları ve teknoloji sektörlerinde beklenen bu performans artışı, küresel devin raporunda Hindistan varlıklarının portföylerdeki ağırlığının artırılması yönündeki teknik yönlendirmenin temel dayanağını oluşturuyor.