Asya’nın dev ekonomisinde faiz çanları çalıyor: Goldman Sachs’tan Hindistan için kritik uyarı

Hindistan, yakaladığı güçlü büyüme ivmesini koruma sürecinde artan enflasyon baskısıyla karşı karşıya kaldı. Piyasa verileri, ülkenin yüksek hacimli üretim ve büyüme mekanizmasını sürdürürken karşılaştığı maliyet artışlarının artık kritik seviyelere ulaştığını gösteriyor. Enerji fiyatlarındaki hareketlilik ve yerel para birimi üzerindeki baskının, Hindistan Merkez Bankası'nı daha sıkı bir para politikası duruşuna iteceği öngörülüyor. Bu süreç, Hindistan'ın küresel pazardaki stratejik ağırlığı nedeniyle sadece Asya genelini değil, tüm küresel ticaret dengelerini yakından ilgilendiriyor.

Enflasyonu dizginleme ve paranın değerini koruma hamlesi

Ekonomik projeksiyonlara göre, beklenen bu faiz artışlarının temelinde rupiyi koruma ve iç piyasadaki fiyat artışlarını kontrol altına alma stratejisi yatıyor. Küresel finans devi Goldman Sachs'ın güncellediği 2026 yılı tahminleri de bu süreci doğrular nitelikte. Bankanın yayınladığı rapora göre, Hindistan ekonomisi yıl içerisinde iki kademeli bir faiz artışıyla karşı karşıya kalabilir. 2026’nın ikinci yarısında toplamda yarım puanlık bir yükselişin gerçekleşmesi beklenirken, bu hamlenin piyasalardaki likiditeyi yeniden dengelemesi hedefleniyor

Bu hamleler, Hindistan'ın büyüme hızından bir miktar feragat ederek enflasyonla mücadeleyi önceliklendirdiği yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Hindistan ekonomisi hala pek çok rakibine göre çok daha sağlam bir zeminde dursa da veriler, genişlemeci likidite döneminin artık yerini çok daha kontrollü ve disiplinli bir sürece bıraktığını kanıtlıyor. Önümüzdeki iki yıl, küresel ölçekte bir oyuncu olan Hindistan'ın hem dış şoklara karşı dayanıklılığını test edeceği hem de iç dengelerini korumak adına faiz enstrümanını ne kadar kararlı kullanacağının takip edileceği kritik bir sınav olacak.