Asya’nın finans merkezi Singapur’da kritik eşik: Çekirdek enflasyon mart ayında neden sabit kaldı?

Finans dünyasının bölgedeki en stratejik üssü olan coğrafyada, çekirdek fiyatların bu bantta tutunması, temel tüketim maddeleri üzerindeki baskının kontrol edilebilir düzeyde kaldığına işaret ediyor.

Enerji ve ulaşım maliyetleri manşet enflasyonu tetikliyor

Çekirdek enflasyondaki sakin seyir, manşet enflasyon tarafındaki hareketlilikle tezat bir görüntü oluşturuyor. Bir önceki ay yüzde 1,2 seviyesinde izlenen genel enflasyonun Mart ayında yüzde 1,8’e yükselmiş olması, enerji fiyatlarındaki küresel dalgalanmanın yerel piyasalara doğrudan yansıdığını kanıtlıyor. Özellikle özel ulaşım maliyetlerinde kaydedilen yıllık yüzde 6,6’lık sert artış, akaryakıt ve lojistik giderlerinin genel tabloyu nasıl yukarı çektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Ulaşım kalemindeki bu tırmanışın, önümüzdeki süreçte diğer mal ve hizmet gruplarına da dolaylı yoldan sirayet etmesi kaçınılmaz bir risk olarak masada duruyor.

Maliyet baskıları ve para politikasındaki kararlı duruş

Mevcut veriler ışığında, ithal edilen enflasyonun Singapur ekonomisi üzerindeki baskısının bir süre daha devam edeceği görülüyor. Özellikle dış ticaret ve enerji bağımlılığı yüksek olan bu yapıda, yerel para biriminin alım gücünü korumaya yönelik uygulanan politikaların meyvelerini verdiği ancak risklerin tamamen ortadan kalkmadığı anlaşılıyor. Gelecek dönem için enflasyon tahminlerinin yüzde 1,5 ile yüzde 2,5 bandına çekilmiş olması, maliyet yönlü baskıların bir süre daha gündemi meşgul edeceğinin sinyalini veriyor. Bu durum, ekonomideki sıkı duruşun ve temkinli yaklaşımın yakın vadede değişmeyeceğini gösteren en güçlü emarelerden biri.

Bölgesel ekonomik görünüm

Singapur’da yaşanan bu tablo, sadece yerel bir durum değil, tüm Güneydoğu Asya ekonomileri için bir erken uyarı sistemi niteliği taşıyor. Asya’nın ticaret kapısında perakende ve hizmet sektöründe gözlenen fiyat katılığı, bölge genelinde enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceğine dair bir öngörü oluşturuyor. Küresel konjonktürdeki belirsizlikler devam ederken, Singapur’un sergilediği bu kontrollü ama yukarı yönlü eğilim, yatırımcıların ve piyasa aktörlerinin stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.