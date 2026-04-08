Ateşkes, ABD enflasyonundaki yükselişi durdurur mu?

Dallas Fed tarafından yayımlanan yeni bir çalışma, İran ile yaşanan savaş nedeniyle küresel petrol ticaretinde meydana gelebilecek uzun süreli bir aksamanın, ABD manşet enflasyonunu yıl sonuna kadar %4'ün üzerine taşıyabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada Hürmüz Boğazı'nın bir çeyrek boyunca kapalı kalması durumunda enflasyonun yıllıklandırılmış bazda mart ayında 5,2 puan yükselebileceği, ancak bu etkinin hızla azalarak dördüncü çeyrek enflasyonunu 0,35 puan artırmasıyla sınırlı kalacağı öngörülüyor.

Boğazın dokuz ay kapalı kalması halinde ise petrol fiyatının mevcut 115 dolar seviyesinden 167 dolara yükseleceği ve dördüncü çeyrek enflasyonunun 1,8 puana kadar artacağı tahmin ediliyor.

Ateşkes ilan edilmesiyle 2 hafta açık kalacağı planlanan Hürmüz'ün kalıcı olarak açılmaması halinde ekonomilerdeki etkileri sürecek.

Ocak ayında yüzde 2,8 olan PCE enflasyonu ve yüzde 3,1 olan çekirdek enflasyon göz önünde bulundurulduğunda, bir çeyreklik kapanmanın çekirdek enflasyona etkisi 0,18 puan, dokuz aylık kapanmanın etkisi ise 0,49 puan olarak hesaplanıyor. Fed'in hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.