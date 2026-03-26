Ateşkes beklentileri zayıfladı, petrol fiyatı yükseldi

Uluslararası gösterge olan Brent ham petrol vadeli işlemleri, perşembe günü yaklaşık yüzde 2 oranında değer kazanarak bir noktada varil başına 104 doları aştı.

Fiyatlardaki bu artış, çarşamba günü ABD Başkanı Trump’ın İran ile savaşı sona erdirmek için 15 maddelik bir plan paylaştığına dair haberlerin ardından yaşanan geçici düşüşü takip etti.

Savaşın başlangıcından bu yana petrol fiyatları, büyük ölçüde Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların durması nedeniyle yüzde 40'tan fazla arttı.

Asya piyasalarında kayıplar derinleşiyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve belirsizlik, Asya borsalarını da olumsuz etkiledi. Perşembe günü piyasaların açılmasıyla birlikte Japonya’nın Nikkei 225, Güney Kore’nin KOSPI ve Hong Kong’un Hang Seng endekslerinin tamamında kayıplar gözlendi.