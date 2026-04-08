Ateşkes sonrası Çin Yuanı 3 yılın zirvesine çıktı

Çin Yuanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iki haftalık ateşkes anlaşması imzalamasının ardından dolar karşısında son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bankalar arası piyasada yuan çarşamba sabahı dolar başına 6,8287, yurt dışı piyasada yuan ise 6,8270 seviyesine ulaştı; her iki değer de Mart 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek düzey oldu.

Analistler, ateşkes anlaşmasının risk iştahını artırarak Asya ülkelerinin enerji kıtlığına ilişkin endişeleri hafiflettiğini ve Yuanın diğer Asya para birimleriyle birlikte değer kazandığını belirtti. Çin Halk Bankası piyasa açılışı öncesinde orta nokta kurunu dolar başına 6,8680 olarak belirledi; bu değer 17 Nisan 2023'ten bu yana en güçlü seviye oldu.

MUFG analistleri çarşamba günü yayımladıkları notta, Çin Yuanı ve Malezya Ringgiti gibi para birimlerindeki tercihlerini korumalarının mantıklı olacağını ifade etti. Yuan bu ay dolar karşısında yüzde 1,0 değer kazanırken yıl genelinde yüzde 2,4 artış kaydetti.

Doların altı para birimine karşı değerini ölçen DXY endeksi Asya seansında 98,98 düzeyindeydi.