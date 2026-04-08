  Ateşkes sonrası havacılık sektörü tedirgin: 'Toparlanması aylar alabilir'
Ateşkes sonrası havacılık sektörü tedirgin: 'Toparlanması aylar alabilir'

Küresel havayolu sektörünü temsil eden International Air Transport Association (IATA), İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması durumunda bile jet yakıtı arzının toparlanmasının aylar sürebileceği uyarısında bulundu. Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile iki haftalık ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmasının ardından geldi.

Ateşkes haberiyle petrol fiyatları varil başına 95 doların altına gerilerken, piyasalar Hürmüz Boğazı’ndan geçen küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birlik kısmının yeniden akabileceği beklentisini fiyatladı.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, Singapur’da yaptığı açıklamada, ham petrol fiyatlarında düşüş beklendiğini ancak rafineri kapasitesindeki hasar nedeniyle jet yakıtı maliyetlerinin yüksek kalabileceğini söyledi.

Walsh, Orta Doğu’daki rafinerilerin sadece jet yakıtı değil, tüm rafine ürünler açısından küresel arzda kritik rol oynadığını vurgulayarak, “Boğaz açılsa bile arzın normale dönmesi aylar alacaktır” dedi.

Havayolları operasyonlarını yeniden düzenliyor

Ortadoğu’daki çatışma nedeniyle Asya’daki havayolları uçuşlarını azaltırken, bazı şirketler kalkış noktalarından ekstra yakıt taşıma ve ek yakıt ikmali durakları ekleme yoluna gitti. Jet yakıtı fiyatlarının iki katına çıkması, sektör üzerindeki maliyet baskısını daha da artırdı.

Krizden en fazla etkilenenler, yakıt ithalatına bağımlı ve düşük gelirli pazarlar oldu. Özellikle Vietnam, Myanmar ve Pakistan gibi ülkelerde baskı daha sert hissedildi. Çin ve Tayland jet yakıtı ihracatını durdururken, Güney Kore ihracatı geçen yılki seviyelerle sınırladı.

Arz geri gelse bile zaman gerekecek

Cnbc-e'nin aktardığına göre Walsh, ham petrol akışının yeniden başlaması halinde Çin ve Güney Kore’nin rafine ürün ihracatını yeniden artırabileceğini ifade etti. Ancak mevcut yüksek rafineri marjlarının (crack spread) rafinerileri üretimi artırmaya teşvik edeceğini belirtse de, bunun etkisinin kısa vadede sınırlı kalacağını vurguladı.

Kurban Bayramı yaklaşıyor, üreticiden İstanbul’a fiyatlar ikiye katlanıyorKurban Bayramı yaklaşıyor, üreticiden İstanbul’a fiyatlar ikiye katlanıyorEkonomi
Akaryakıta dev zam geldi: İşte 8 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta dev zam geldi: İşte 8 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu zirai don ve yağış uyarısı! Sıcaklıklar düşecek:İşte tahminlerMeteoroloji'den 20 il için sarı kodlu zirai don ve yağış uyarısı! Sıcaklıklar düşecek:İşte tahminlerGündem
Altın yükselişe geçti: İşte 8 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın yükselişe geçti: İşte 8 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 