Ateşkes umudu petrolü dengeledi: Fiyatlar yatay seyirde

Brent petrol, Çarşamba gününü neredeyse değişmeden kapattıktan sonra varil başına 95 doların altında dengelendi. ABD ham petrolü (WTI) ise 91 dolar civarında işlem gördü. Konuya yakın bir kaynağa göre Washington ve Tahran, bir barış anlaşması için müzakerelere daha fazla zaman tanımak amacıyla ateşkesi iki hafta uzatmayı değerlendiriyor.

Basra Körfezi’ni küresel piyasalara bağlayan Hürmüz Boğazı’nda, savaşın yedinci haftasının sonuna yaklaşılırken hareketlilik neredeyse tamamen durma noktasına geldi. ABD, İran trafiğini kesmek için abluka oluştururken, Tahran da kritik su yolunu çoğu gemiye kapalı tutuyor.

İran Genelkurmay Karargâhı Komutanı Ali Abdollahi’ye göre, ABD’nin uzun süren ablukası ateşkesin ihlalinin habercisi anlamına geliyor. Ablukanın devam etmesi halinde silahlı kuvvetlerin Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz’de “hiçbir ihracat veya ithalata izin vermeyeceği” uyarısında bulundu.

ABD’de açıklanan veriler, ham petrol ve tüm ana rafine ürün kategorilerinde stokların azaldığını gösterdi. Yurt dışı talebin artmasıyla birlikte toplam petrol ve yakıt ihracatı rekor seviyeye ulaştı; özellikle Asya’daki alıcılar arz bulmak için kıyasıya bir yarış içinde...