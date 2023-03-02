Atlanta Fed araştırmasında ABD'nin ilk çeyrek GSYH tahmini %2,3'e geriledi
Atlanta Fed tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte büyüme tahmini yüzde 2,8'den yüzde 2,3'e indi.
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Atlanta Fed GDPNow modelinde, ABD ekonomisi için 2023 yılı ilk çeyrek GSYH tahmini aşağı yönlü revize edildi.
Atlanta Fed tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte büyüme tahmini yüzde 2,8'den yüzde 2,3'e indi.
Atlanta Fed'in bir sonraki anket sonucu 7 Mart'ta açıklanacak.