Atlanta Fed Başkanı Bostic: “Fed hemen harekete geçmeli”

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic enflasyondaki düşüşle birlikte eylül ayında faiz indirimine açık olduğunu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) en kısa sürede harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Financial Times’a konuşan Bostic, Fed’in işgücü piyasasındaki soğuma işaretleri dikkate alındığında para politikasını gevşetmek için “geç kalmayı göze alamayacağı” uyarısında bulundu. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) oy verme hakkına sahip bir üyesi olan Raphael Bostic, fiyat baskıları hafifl edikçe yetkililerin tam istihdamı koruma görevlerinin de bilincinde olmaları gerektiğini söyledi.

Bostic, “Enflasyon aralığa girdiğine göre, görevin diğer tarafına bakmamız gerekiyor ve orada işsizlik oranının düşük seviyelerden önemli ölçüde yükseldiğini gördük. Bu beni uygun zamanlamanın ne olduğu konusunda düşünmeye sevk ediyor ve bu nedenle dördüncü çeyrekten önce harekete geçmemiz konusunda bir şeyler olmasına açığım” dedi.

Fed'in para politikasını ne zaman ve ne kadar hızlı gevşeteceğini tartarken yüksek riskler taşıdığına dikkat çeken Bostic, “Beklemek risk getirir ve bu yüzden bu konuda ekstra dikkatli olmalıyız” şeklinde konuştu. Bostic, “Politikalarımız her iki yönde de gecikmeli olarak hareket ettiğinden, geç kalmayı göze alamayız. Mümkün olan en kısa sürede harekete geçmeliyiz” dedi.

Diğer taraftan, ABD'de dün açıklanan veriye göre perakende satışlar, temmuzda aylık yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Perakende satışlarda bu dönemde yaşanan artış Ocak 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış oldu. İşsizlik maaşı başvuruları ise 10 Ağustos ile biten haftada 227,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti.