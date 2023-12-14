Avrupa Adalet Divanı, Amazon'un vergi borcunu iptal etti

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun Amazon'a karşı açtığı davada karar açıkladı.

Mahkeme, Komisyon'un, Lüksemburg'un Amazon'a vergi avantajları sağlayarak yetkisiz kamu desteği verdiği yönündeki kararında hata yaptığına karar verdi.

Kararda, "Komisyon, Lüksemburg tarafından Amazon'a verilen vergi kararının iç pazarla bağdaşmayan bir kamu yardımı olduğunu tespit edemediğini doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Adalet Divanı, Komisyonun alt mahkeme kararına karşı yaptığı itirazı reddetti.

Dava hakkında

AB Komisyonu 2017'de, Amazon'un Lüksemburg'da faydalandığı vergi uygulamalarını yasa dışı bulmuş ve şirketin geçmişe dönük 250 milyon Euro'luk vergiyi faiziyle birlikte geri ödemesine karar vermişti.

Söz konusu karara Amazon firması ve Lüksemburg itiraz etmiş, hukuki süreç başlatmıştı.

AB Genel Mahkemesi, 2021'de dünyanın en büyük internet alışveriş şirketi Amazon'a Lüksemburg'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 250 milyon Euro'nun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını iptal etmişti.

Mahkeme, Lüksemburg'un vergi sistemiyle Amazon grubuna bağlı şirkete seçici biçimde avantaj sağlamadığına ve AB Komisyonu'nun iddialarını yeterince kanıtlayamadığına hükmetmişti.

AB Komisyonu, bu kararı hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.