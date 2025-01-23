Avrupa bankaları yatırımcıları yüklü ödemelerle ödüllendirecek

UBS tarafından derlenen tahminlere göre, borsada işlem gören en büyük Avrupalı ve İngiliz bankalarının önümüzdeki haftalarda 2024 kazançlarını açıkladıklarında 74,4 milyar Euro temettü ve 49 milyar Euro geri alım açıklamaları bekleniyor.

UBS'nin tahminlerine göre, HSBC, BNP Paribas ve UniCredit'in 2024 sonuçlarının ardından hissedarlara sırasıyla 19,3 milyar Euro, 11,6 milyar Euro ve 8,8 milyar Euro dağıtarak en büyük miktarları iade etmesi bekleniyor.

Citigroup da Avrupalı kredi kuruluşlarının 2025 yılı boyunca 80 milyar Euro temettü ve 54 milyar Euro geri alım açıklamasını beklediklerini söyledi.

Bununla birlikte, değerlemeler ABD'deki emsallerinin gerisinde ve birçok Avrupalı kredi kuruluşu hala varlıklarının defter değerine göre iskontolu işlem görüyor.

UBS'in yatırım bankasında Avrupa finansalları başkanı Jason Napier, "Avrupa bankalarının kazançlarda ve ödemelerde bir gerileme için fiyatlandırıldığını düşünüyoruz, ancak bunu göremiyoruz" dedi.

Napier, "Kredi kuruluşlarının önümüzdeki üç yılın her birinde piyasa değerinin yüzde 10'u veya daha fazlası değerinde temettü ve geri alım yapacağını tahmin ediyoruz: bir bütün olarak hisse senedi piyasasının iki katı" diye konuştu.