Avrupa bankalarının kârı beklentilerin üzerinde

MSCI Europe Financials endeksi hisse başına karda %18 büyüme kaydederek tahminlerin iki katına ulaştı. BNP Paribas, UniCredit ve Barclays gibi büyük bankalar karlılık ve getiri hedeflerini yukarı revize etti.

Bloomberg Intelligence analistleri, güçlü gelir performansı ve sağlam kredi kalitesinin bu yıl da bankaların kar döngüsünü destekleyeceğini belirtiyor. Genel MSCI Europe endeksi de beklentileri aşsa da %4,7’lik büyüme üçüncü çeyreğin altında kaldı ve son bir yılın en zayıf sürpriz oranını gösterdi.

Bankalar, bu sezonun en büyük pozitif sürpriz kaynağı olurken, savunma ve yapay zeka harcamalarından faydalanan sermaye malları şirketleri onları izledi. Safran, sivil ve askeri havacılık talebinden yararlanarak hedeflerini yükseltirken, Siemens Energy ve Schneider Electric veri merkezi yatırımlarından kazanç sağladı. Buna karşılık, Rio Tinto demir cevheri fiyatlarındaki düşüşten, BASF ise Avrupa’daki kapasite-talep uyumsuzluğundan olumsuz etkilendi. Taşımacılıkta Maersk maliyetleri kısmak zorunda kalırken, Ryanair jeopolitik gerilimler nedeniyle temkinli beklenti sundu.

Tüketici harcamaları sektörü %15’lik kar düşüşüyle en zayıf performansı sergilerken, enerji şirketleri de düşük petrol fiyatları nedeniyle baskı altında kaldı. Ancak 2026’nın ilk çeyreğinde Orta Doğu’daki savaşın petrol fiyatlarını ve navlun ücretlerini yükseltmesiyle tablo değişebilir. Bu durum bankalar için fırsat yaratırken, diğer sektörlerde belirsizlikleri artırıyor.

Analistler, bankalar için iyimser, genel endeks için ise temkinli bir görünüm ortaya koyuyor. HSBC ve Standard Chartered’ın Orta Doğu’ya en fazla maruz kalan bankalar olmasına rağmen, yüksek kaliteli kredi portföyleri sayesinde risklerin sınırlı olduğu değerlendiriliyor. Jeopolitik gerilimlerin yarattığı volatilite ise bankaların ticaret gelirlerini destekleyebilir.