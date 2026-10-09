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Avrupa Birliği, Ermenistan'dan ithalatta gümrük vergilerini askıya alacak

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın ticari kısıtlamalarından etkilenen Ermenistan ekonomisini desteklemek amacıyla bu ülkeden yapılan ithalatta gümrük vergilerini yarından itibaren 2 yıl süreyle askıya alacak.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa Birliği, Ermenistan'dan ithalatta gümrük vergilerini askıya alacak
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AB Komisyonu, AB'nin Ermenistan ürünlerine yönelik geçici ticaret serbestleştirme önlemlerinin 10 Ekim'de yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Açıklamada, düzenlemeyle Ermenistan'ın AB'ye ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin serbestleşeceği, çeşitli ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin 2 yıl süreyle askıya alınacağı belirtildi.

Önlemlerin, Rusya'nın ticari kısıtlamalarından etkilenen taze meyve, sebze ve çiçek ihracatının neredeyse tamamını, içecek ihracatının da yüzde 91'inden fazlasını kapsadığı kaydedilen açıklamada, böylece Ermenistan ekonomisine katkıda bulunulacağı ifade edildi.

Düzenlemenin belirli koşullara tabi olduğuna işaret edilen açıklamada, Ermenistan'dan yapılan ithalatın AB üreticilerini olumsuz etkilemesi halinde birlik pazarını koruyacak tedbirlerin uygulanabileceği bildirildi.

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