  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Avrupa Birliği ile BAE'den yeni ticaret adımı
Takip Et

Avrupa Birliği ile BAE'den yeni ticaret adımı

Avrupa Birliği ve Birleşik Arap Emirlikleri, ticaret, enerji ve yatırımları kapsayan serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlama kararı aldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Birliği ile BAE'den yeni ticaret adımı
Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Samimi bir görüşme yaptıklarını belirten von der Leyen, "Al Nahyan ve ben, AB-BAE serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili müzakereleri başlatmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, anlaşmanın ikili ilişkileri güçlendireceğini ve bölgenin refahına katkıda bulunacağını vurguladı.

AB Komisyonunun görüşmeye ilişkin açıklamasında da Von der Leyen ve Al Nahyan'ın serbest ticaret anlaşması için müzakereleri başlatma konusunda anlaştıkları belirtildi.

Bunun, AB-BAE ilişkilerinde olumlu bir adım olduğu değerlendirmesine yer verilen açıklamada, AB'nin yüksek standartlı ticaret anlaşmaları, açık ticaret ve karşılıklı faydaya dayalı ortaklıklar kurma konusunda güçlü geçmişi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, AB ile BAE arasındaki müzakerelerin yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen ve kritik ham maddeler gibi stratejik sektörlerde işbirliğini derinleştirmeye, mal, hizmet ve yatırımları serbestleştirmeye odaklanacağı ifade edildi.

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in yakın zamanda görüşmeleri ilerletmek üzere BAE'ye gideceği, modern ve iddialı bir ticaret anlaşmasının hem ilişkilere hem de bölgeye fayda sağlayacağı belirtildi.

Çin'den ABD hamlesi: Film ithalatı azaltılacakÇin'den ABD hamlesi: Film ithalatı azaltılacakKüresel Ekonomi

 

ABD ile Çin'in arasındaki gerilim altını uçurdu: Yeni rekor kırıldıABD ile Çin'in arasındaki gerilim altını uçurdu: Yeni rekoru kırıldıAltın Haberleri

 

Küresel Ekonomi
ABD bütçesi mart ayında yine açık verdi
ABD bütçesi mart ayında yine açık verdi
Çin'den ABD hamlesi: Film ithalatı azaltılacak
Çin'den ABD hamlesi: Film ithalatı azaltılacak
Trump Çin'e vergiyi yine artırdı
Trump Çin'e vergiyi yine artırdı
Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı
Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
ABD enflasyonu beklentilerin altında kaldı
ABD enflasyonu beklentilerin altında kaldı