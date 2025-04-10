Avrupa Birliği ile BAE'den yeni ticaret adımı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Samimi bir görüşme yaptıklarını belirten von der Leyen, "Al Nahyan ve ben, AB-BAE serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili müzakereleri başlatmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, anlaşmanın ikili ilişkileri güçlendireceğini ve bölgenin refahına katkıda bulunacağını vurguladı.

AB Komisyonunun görüşmeye ilişkin açıklamasında da Von der Leyen ve Al Nahyan'ın serbest ticaret anlaşması için müzakereleri başlatma konusunda anlaştıkları belirtildi.

Bunun, AB-BAE ilişkilerinde olumlu bir adım olduğu değerlendirmesine yer verilen açıklamada, AB'nin yüksek standartlı ticaret anlaşmaları, açık ticaret ve karşılıklı faydaya dayalı ortaklıklar kurma konusunda güçlü geçmişi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, AB ile BAE arasındaki müzakerelerin yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen ve kritik ham maddeler gibi stratejik sektörlerde işbirliğini derinleştirmeye, mal, hizmet ve yatırımları serbestleştirmeye odaklanacağı ifade edildi.

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in yakın zamanda görüşmeleri ilerletmek üzere BAE'ye gideceği, modern ve iddialı bir ticaret anlaşmasının hem ilişkilere hem de bölgeye fayda sağlayacağı belirtildi.