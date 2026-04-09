Avrupa Birliği 'stagflasyonist şok' ile karşı karşıya

Avrupa Komisyonu, ABD ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkese rağmen Avrupa Birliği’nin düşük büyüme ve yüksek enflasyonla karakterize edilen “stagflasyonist şok” ile karşı karşıya kalacağını açıkladı.

AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, Brüksel’de yaptığı açıklamada, savaşın ekonomik etkilerinin belirsizliğini koruduğunu ve bu yıl için büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edileceğini söyledi. “Ateşkes enerji krizine bir miktar rahatlama getirecek, ancak İran’daki savaşın ekonomik etkisi hâlâ yüksek belirsizlik altında” dedi.

Komisyon, mayıs ayında güncellenmiş GSYH tahminini açıklayacak. Önceki tahminlerde AB büyümesinin 2026’da %1,4, 2027’de %1,5 olması öngörülüyordu. Ancak yeni senaryolara göre enerji fiyatlarının 2026 sonuna kadar savaş öncesi seviyelere dönmesi halinde büyüme bu yıl 0,4 puan düşebilir. Fiyatların daha uzun süre yüksek kalması halinde ise büyüme bu yıl ve gelecek yıl 0,6 puan azalabilir.

Enflasyonun ise ilk senaryoda bu yıl 1 puan, ikinci senaryoda hem bu yıl hem 2027’de 1,5 puan artması bekleniyor.

Dombrovskis, üye devletlerin enerji krizini aşırı harcamalarla mali krize dönüştürmemesi gerektiğini vurguladı. İtalya, Polonya ve İspanya gibi ülkeler yüksek enerji fiyatlarının etkisini azaltmak için akaryakıt vergilerini düşürdü.

Komisyon, haziranda ülkelerin borç ve bütçe açığı hedeflerine uyumunu değerlendirecek. İtalya’nın geçen yıl bütçe açığının GSYH’nin %3,1’i olarak açıklanması, ülkenin “aşırı açık prosedürü”nden çıkma ihtimalini zayıflattı. Roma, kuralların geçici olarak askıya alınmasını talep etse de Dombrovskis, AB’nin şu anda böyle bir senaryoda olmadığını belirtti.