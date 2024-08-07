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Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 108 milyar Euro destek sağladı

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya toplam 108 milyar Euro'luk mali, insani ve askeri destek sağladı.

Haber Merkezi
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Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 108 milyar Euro destek sağladı
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya hesabından, AB ve üye ülkelerin savaşın başlamasından beri Ukrayna'ya verdikleri desteğe ilişkin paylaşım yaptı.

AB'nin savaşın ilk gününden bu yana Ukrayna'nın yanında yer aldığına işaret eden von der Leyen, "AB ve üye ülkeler olarak Ukrayna'ya yaklaşık 108 milyar Euro'luk destek sağladık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın savaştan galip çıkacağını belirterek, "AB, gerekli olduğu sürece Ukrayna ve halkının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AB verilerine göre, Birlik ve üye ülkelerin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya sağladığı 108 milyar Euro'ya yakın yardımın 52 milyar Euro'su finansal, mali ve insani destek olurken, 39 milyar Euro'su askeri yardım şeklinde gerçekleşti. 17 milyar Euro da AB ülkelerine sığınan Ukraynalılara harcandı.

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