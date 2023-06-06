Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.590 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.183 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 9.277 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 azalarak 26.790 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,0712 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışına devam ederken, ülkede açıklanan makroekonomik verilerin de karışık sinyaller vermesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, şahin mesajlarına devam ederken, enflasyonist baskıların yüksek seyrettiğini, çekirdek enflasyonun zirve yaptığına dair net bir kanıt olmadığını söyledi.

Ayrıca enerji desteklerini sürdürmenin orta vadede enflasyonist baskıları artıracağını aktaran Lagarde, "Enerji krizi hafiflerken hükümetler ilgili destek önlemlerini derhal ve uyumlu bir şekilde geri almalıdır." ifadesini kullandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yüzde 90 ihtimalle gelecek hafta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, Banka'nın yılın geri kalanında toplamda 50 baz puan faiz artıracağı ve bu yıl faiz indirimi yapmayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mart ayı fabrika siparişleri yüzde 0,4 azaldı. Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde açıklanacak perakende satış verilerinin takip edileceğini aktardı.