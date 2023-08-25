Avrupa borsaları düştü

Avrupa'nın STOXX 600 endeksi %0.1 geriledi.

Büyük merkez bankalarının başkanlarının bugün Jackson Hole konferansında yapacakları konuşmalar öncesinde yatırımcılar temkinli kalırlarken, Avrupa borsaları geriledi.

Tahvil getirilerindeki artış, hisse piyasalarını baskılamaya devam etti.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi %0.1 geriledi ancak son dört haftada ilk kez haftayı artıda kapamaya hazırlanıyor.

ABD merkez bankası (Fed) başkanı Jerome Powell'ın TSİ 1705'te, Avrupa merkez bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde'ın ise TSİ 2200'de konuşması bekleniyor.

Yetkililerin konferansta gerçekleştireceği konuşmalar, merkez bankalarının parasal sıkılaşmanın sonuna yaklaştığı beklentileri devam ederken faiz oranlarının gelecek seyri hakkında önem taşıyacak.

Avrupa genelinde, tahvil getirileri yükseldi. Almanya'nın Avrupa'da gösterge kabul edilen 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi %2.54'e yükseldi. Faiz oranlarına duyarlı olan gayrimenkul sektörü hisseleri %0.1 geriledi.

Öte yandan, ekonomik büyümeye duyarlı olan teknoloji sektörü hisseleri %0.5, turizm ve seyahat sektörü hisseleri %0.4 geriledi.

Enerji sektörü hisseleri ham petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak %0.5 yükseldi ve kayıpları sınırladı.

Ham madde sektörü hisseleri ise metal fiyatlarındaki artışa paralel olarak %0.2 yükseldi.

Almanya'nın DAX endeksi resmi verilerin Almanya'nın ekonomisinin kış mevsiminde gerçekleşen teknik resesyon sonrasında ikinci çeyrekte bir önceki çeyrek döneme göre duraksadığını göstermesinin ardından %0.1 geriledi.