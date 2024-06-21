Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,73 değer kaybıyla 515,11 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 düşüşle8.237,72 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 gerileyerek 7.628,57 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 18.163,52 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,09 azalarak 33.308,77 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,09 azalarak 1,07 seviyelerinden işlem gördü.
Küresel ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 yükselerek 165,1 milyon tona ulaştı.
Almanya’da konut fiyatları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 geriledi.