Avrupa borsaları ekside açıldı

Avrupa borsaları, zayıf ekonomik verilerin ardından Çin'de faaliyet gösteren madencilik şirketlerinin hisselerinin düşmesiyle ekside açılırken, İngiltere borsaları beklentilerin üzerindeki çekirdek enflasyonun baskısı altında kaldı.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi dün bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesinden kapandıktan sonra bugün %0.2 düştü.

İngiltere'nin FTSE 100 endeksi İngiltere'de enflasyonunun Temmuz ayında beklendiği gibi Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ancak çekirdek fiyatlardaki baskıya dair işaretlerle %0.3 düştü.

Avrupa madencilik sektörü endeksi işlemcilerin Çin'deki zayıf ekonomik toparlanma olasılığını değerlendirmesiyle %0.8 geriledi.

Çin'de yeni konut fiyatları, bu yıl ilk kez Temmuz ayında düştü.