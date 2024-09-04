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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

AA
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,97 değer kaybıyla 514,82 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 düşüşle 8.269,6 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 gerileyerek 7.500,97 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,83 değer kaybıyla 18.591,85 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,54 azalışla 33.682,26 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,31 artışla 1,108 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, ABD ve Asya piyasalarındaki kayıpları takip ederek düşüşle kapandı.

Stoxx Europe 600'de işlem gören teknoloji sektörü hisseleri yüzde 3,2 geriledi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,8 yükselirken, yıllık bazda yüzde 2,1 geriledi.

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