  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,07 değer kaybıyla 506,56 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 düşüşle 8.181,47 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 gerileyerek 7.352,3 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,48 değer kaybıyla 18.301,9 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17 azalışla 33.291,39 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.34 itibarıyla yüzde 0,29 düşerek 1,108 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerini olumsuz karşıladı.

Stoxx Europe 600'deki teknoloji sektörü hisseleri yüzde 2,39, madencilik sektörü hisseleri de yüzde 2,41 geriledi.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Fed yetkilisi Waller: Faizde indirim zamanı geldiFed yetkilisi Waller: Faizde indirim zamanı geldiKüresel Ekonomi

 

Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi ağustosta açık verdiBakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi ağustosta açık verdiEkonomi

 

 

Küresel Ekonomi
Fed yetkilisi Waller: Faizde indirim zamanı geldi
Fed yetkilisi Waller: Faizde indirim zamanı geldi
Rusya'nın uluslararası rezervleri 11,6 milyar dolar arttı
Rusya'nın uluslararası rezervleri 11,6 milyar dolar arttı
ABD'de tarım dışı istihdam sürpriz yaptı! İşte piyasa tepkisi
Haftanın en önemli verisi sürpriz yaptı
Rusya’nın bütçe açığı 331 milyar ruble oldu
Rusya’nın bütçe açığı 331 milyar ruble oldu
Euro Bölgesi yüzde 0,2 büyüdü
Euro Bölgesi yüzde 0,2 büyüdü
Rusya, nakit döviz çekimi yasağını 6 ay daha uzattı
Rusya, nakit döviz çekimi yasağını 6 ay daha uzattı