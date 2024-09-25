Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,11 değer kaybıyla 519,14 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 8.268,7 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 7.565,62 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 değer kaybıyla 18.918,5 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 azalışla 33.840,54 puana indi.
Euro/dolar paritesi TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,35 düşerek 1,114 seviyesinde bulunuyor.
Altının ons fiyatı bugün 2 bin 670 doları aşarak rekor kırdı.
İsveç Merkez Bankası (Riksbank), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,25'e çekti.