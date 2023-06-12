Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Otomobil üreticilerinin öncülüğünde gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artışla 460,73 puana çıktı. Otomobil üreticilerinin hisseleri ortalama yüzde 1,41 değer kazanırken, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri Brent tipi ham petrolün varil fiyatının düşmesiyle yüzde 1,3 geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 artarak 7.570,69 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 değer kazanarak 16,097,87 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 artışla 7.250,35 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,91’lik yükselişle 27.410,47 puana çıktı.

Avro /dolar paritesi ise TSİ 20.02 itibarıyla yüzde 0,01'lik artışla 1,075 seviyelerinden işlem gördü.

Bu arada, İsviçre'nin en büyük bankası UBS hisseleri, rakibi Credit Suisse'i devlet yardımıyla devralma sürecini tamamladığını duyurmasının ardından bugün yüzde 1 değer kazandı. Devralma işleminin tamamlanmasıyla 1,6 trilyon dolarlık bilançoya sahip bir İsviçre bankası ortaya çıkmış oldu.

Öte yandan, yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya ile Çin merkez bankalarının faizlere ilişkin kararlarını bekliyor.

Analistler, tüm olumsuz jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen, Avrupa’da borsaların hala yüksek bir seviyede işlem gördüğünü belirterek, söz konusu merkez bankalarının para politikasında sıkılaşmanın şimdilik tamamlanacağına ilişkin sinyallerin kıtada endeksleri daha yukarı taşıyabileceğini ifade etti.

Bu arada, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise bugün yüzde 3,58 değer kaybetti. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşte, Suudi Arabistan'ın son yıllardaki en büyük üretim kesintisini açıklamasıyla ortaya çıkan arz endişelerine karşın devam eden küresel ekonomik endişeler etkili oldu.