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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

AA
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,82 artışla 510,7 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 artarak 8.270,84, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 değer kazanarak 18.443,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 yükselerek 7.425,26 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 33.590,34 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,3 düşerek 1,105 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, geçen hafta yaşanan düşüş eğiliminin ardından bu haftaya yükselişle başladı.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni eylülde son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Avro Bölgesi'nde ağustosta eksi 13,9 puan olan Genel Yatırımcı Güven Endeksi bu ay eksi 15,4 puana düştü.

Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin küresel gelişmeler karşısında nasıl rekabetçi kalabileceği konusundaki raporunu AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e sundu. Raporda, AB'nin ABD ve Çin ile ekonomik olarak rekabet edebilmesi için daha koordineli bir sanayi politikasına, hızlı karar alabilmeye, yatırımları artırmaya ve ortak borçlanmaya ihtiyacı olduğu kaydedildi.

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