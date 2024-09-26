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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

AA
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,25 artışla 525,61 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artarak 8.284,91, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,69 değer kazanarak 19.238,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,33 yükselerek 7.742,09 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,68 artışla 34.409,34 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.47 itibarıyla yüzde 0,35 yükselerek 1,117 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin potansiyel riskler taşıdığını ve finansal sistemde yeni kırılganlıklara neden olduğunu açıkladı.

Euro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini 0,25 düşürerek yüzde 1'e indirdi.

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