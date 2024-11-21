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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

AA
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,41 artışla 502,54 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79 artarak 8.149,27, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74 değer kazanarak 19.146,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 7.213,32 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,2 artışla 33.294,96 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,58 değer kaybederek 1,048 seviyesinden işlem gördü.

Stoxx Europe 600'de yer alan sigorta sektörü hisseleri yüzde 1,6 artarken telekomünikasyon sektörü hisseleri yüzde 0,4 geriledi.

Bugün açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 866 bin 397'ye ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 55,4'ü buldu.

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